إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا 

أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إصابة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدائرة في بيان عنها اليوم الأحد، أنه "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 8 أكتوبر الجاري.