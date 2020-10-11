البعثة الأممية : استئناف إنتاج النفط الليبى جاء بعد المناقشات فى مصر

نقلت قناة "العربية" عن البعثة الأممية فى ليبيا، اليوم الأحد، أن استئناف إنتاج النفط الليبى جاء بعد المناقشات الجارية فى مصر، مرحبة بعودة العمل فى حقل الشرارة النفطى الليبى.





وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، إعادة تشغيل حقل الشرارة، أكبر حقول النفط فى البلاد، بعد رفعها حالة "القوة القاهرة"، الأحد. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، فى بيان، إنها أعطت تعليمات إلى شركة أكاكاوس، المُشغلة للحقل، بمباشرة ترتيبات الإنتاج، بعد التوصل إلى "اتفاق شرف" مع حرس المنشآت النفطية، التابع للجيش الوطنى الليبى.

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