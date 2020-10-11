إصابة 39 من قوات الـ يونيفيل فى لبنان بكورونا

وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أوضح الناطق الرسمى باسم قوات اليونيفيل الدولية أندريا تننتى، فى بيان، أن جنود حفظ السلام الذين ثبتت إصابتهم بالكورونا، وعددهم 39 شخصا، جميعهم فى حالة جيدة وأغلبيتهم لا تظهر عليهم أعراض.

وأوضح تننتى، أنه تم وضع الجنود المصابون فى العزل فى الناقورة، وتقوم اليونيفيل بتتبع جميع المخالطين، مشيرا إلى أن جميع المخالطين ونتيجة فحوصاتهم سلبية، موجودون الآن فى الحجر الصحى.

وأكد تننتى، أنه لم يكن هناك أى اختلاط مع المجتمعات المحلية، وتم تطبيق كل الإجراءات الوقائية الصارمة، التى نتبعها أساسا داخل المقر.

وختم: "وعملا بسياستنا، فنحن لا نصرح عن جنسيات جنود حفظ السلام".