لبنان ينفى تصرف عون بشكل طائفى فى تشكيل الحكومة أو ترسيم الحدود

نفت الرئاسة اللبنانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بشأن مواقف للرئيس ميشال عون، فى موضوعى تشكيل الحكومة ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية، مؤكدة أن عون لم ولن يتصرف من منطلق طائفى أو مذهبى فى هاتين القضيتين، أو أى من المواضيع المطروحة.





وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، أكد مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية، أن هذه المعلومات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، لأن الرئيس عون لم يدل بأى موقف أو تصريح حول موضوعى الحكومة ومفاوضات الترسيم. وأضافت أن عون "لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفى أو مذهبى فى أى من المواضيع المطروحة، بل إن مواقفه تفرضها دائما المصلحة الوطنية العليا". وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت معلومات ادعت أنها مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو لأوساطه عن موضوعى تشكيل الحكومة الجديدة، والمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية.

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