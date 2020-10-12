المغرب: رئيس الحكومة ينفى إصابته بكورونا

ونشر العثمانى تدوينة على "فيسبوك"، كتب فيها: "نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى خبرا مفاده إصابتى بفيروس كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد".
وأضاف: "حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين".
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