الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني (الوطني) سعد الشهري، تركّزت على تنفيذ تمرين دفاع المنطقة، تلا ذلك مناورة طُبّق فيها التكتيك الذي تم العمل عليه خلال الحصة التدريبية.