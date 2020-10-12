انتشال 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية فى تونس عن مسؤول أمنى، أن الجثث لثمانى نساء وثلاثة أطفال. وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا. وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب. والعام الماضى لقى نحو 90 مهاجرا إفريقيا حتفهم، عندما غرق مركبهم فى واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.

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