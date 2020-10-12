المرور يكشف عن مخالفة عقوبتها 2000 ريال

أفادت الإدارة العامة للمرور، أن نقل عدد من الركاب بشكل أكبر من العدد المُحدد في رخصة السير يُعد مخالفة.

وأوضحت أن تلك المُخالفة عقوبتها غرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

ودعت المركبات إلى الالتزام بعدد الركاب الوارد في رخصة السير. اظهر المزيد

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