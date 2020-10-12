وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في برنامج العمل عن بُعد

كشف برنامج ” العمل عن بعد ” عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توافر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين للعمل ” عن بُعد “.

وأشار إلى الوظائف الشاغرة وهي سكرتيرة، معلمات لتعليم اللغة الإنجليزية، موظف جمركي، موظف إدخال بيانات، مسؤول تخليص الصادرات والواردات.

وأوضح أن التقديم بدأ من اليوم الأحد الموافق 2020/10/11م، من خلال الرابط التالي: هنـــــا.