وظائف تعليمية وإدارية شاغرة في برنامج العمل عن بُعد

كشف برنامج ” العمل عن بعد ” عبر موقعه الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توافر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للجنسين للعمل ” عن بُعد “.
وأشار إلى الوظائف الشاغرة وهي سكرتيرة، معلمات لتعليم اللغة الإنجليزية، موظف جمركي، موظف إدخال بيانات، مسؤول تخليص الصادرات والواردات.
وأوضح أن التقديم بدأ من اليوم الأحد الموافق 2020/10/11م، من خلال الرابط التالي: هنـــــا.
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