مقاومة الجدار والاستيطان تدين مخطط استهداف الاحتلال لبيت لحم

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية، إن آخر تعديات الاحتلال فى المحافظة كان التغيير فى حدود الأراضى فى عرب التعامرة شرق بيت لحم، ومنع المواطنين من الدخول والمكوث فى أراضيهم المحاذية لبعض المستوطنات جنوب وشرق بيت لحم.
وأشار بريجية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صادقت على بناء 500 وحدة استيطانية فى مستوطنة "تسور هداسا" المقامة على أراضى المواطنين فى قرية وادى فوكين غرب بيت لحم.
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