الاحتلال يقتحم سبسطية بنابلس ويمنع الفلسطينيين من دخولها

قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال تستهدف البلدة بشكل يومى من خلال اقتحامات متكررة واعتقال الشبان، إضافة إلى استهدافها لمشروع البيادر السياحى والتهديد بتجريفه وتخريبه.
كما هاجم مستوطنون، أيضا مواطنين فلسطينيين من قاطفى الزيتون فى قرية برقة جنوب رام الله، ومنعوهم من قطف الثمار.
وقال رئيس المجلس القروى برام الله عدنان حباس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطنين فى حقول الزيتون شمال القرية فى محاولة لمنعهم من قطافه، وتخريب ممتلكاتهم، وألقوا حجارة تجاه المواطنين، ما أدى الى إصابة خمسة منهم بجروح، وإعطاب سيارتين.
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