فلسطين تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبحسب الوزارة، تم تسجيل شفاء 312 حالة، لتصل نسبة التعافى من كورونا فى فلسطين إلى 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى وجود 38 مريضا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى.