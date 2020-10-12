وصول أول سفينة إماراتية إلى ميناء حيفا الإسرائيلى

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فى تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" : "لحظة تاريخية فى ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم إلى إسرائيل"، وأضافت "بذلك تم افتتاح أول خط تجارى بحرى بين الإمارات وإسرائيل".



وبحسب الهيئة العامة للبث الإسرائيلى، فإن السفينة وصلت مباشرة من ميناء جبل على فى دبى، مشيرة إلى أن السفينة محملة بالبضائع متوقعة وصول المزيد من السفن فى المرحلة المقبلة.

ووقعت الإمارات وإسرائيل فى الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضى على اتفاقية سلام، وسط ترحيب دولى.