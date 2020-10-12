محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان آفاق السلام بالمنطقة

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تحدثنا خلاله حول تعزيز التعاون فى مختلف المجالات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر الماضى، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.