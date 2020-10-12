250 ألف معتمر و600 ألف مصلٍ في المرحلة الثانية من العودة التدريجية...

تبدأ يوم الأحد القادم المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة، والمخصصة بأسبوعين للمواطنين والمقيمين مع السماح بفتح تصريح الصلاة بالحرم المكي وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وذلك عبر تطبيق «اعتمرنا».

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري إنه من المتوقع توافد أكثر من 250 ألف معتمر وأكثر من 600 ألف مصل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية.

وفيما يتعلق باستقدام معتمرين من خارج المملكة المقررة في الخامس عشر من شهر ربيع الأول القادم حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الحج والعمرة، أشار العميري إلى أن الرؤية لم تتضح كاملة في ما يتعلق بهذا الأمر، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء الدول التي سيسمح باستقبال معتمرين منها.

وأضاف: تم تحديد آلية عمل وسائل النقل والمواصلات بحيث لا تتجاوز نسبة الإشغال 40% من أعداد المقاعد بالحافلات، وكذلك تحديد آلية إسكان المعتمرين بحيث لا تتجاوز شخصين بالغرفة الواحدة، مع أخذ الاحتياطات والبرتوكولات الوقائية والصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.