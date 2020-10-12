إصابات كورونا فى ليبيا تتخطى 43 ألفا

وذكر بيان للمركز أوردته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 428 حالة شفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 24 ألفا و466 شخصا، فيما توفى 13 آخرين ليصل عدد المتوفين منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد إلى 644 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.