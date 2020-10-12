الحكومة الإسرائيلية تصدق بالإجماع على معاهدة السلام مع الإمارات

وبحسب موقع "العين" الإماراتى، فأنه حتى تدخل معاهدة السلام حيز التنفيذ يلزمها مصادقة الحكومة والكنيست الذى أعلن بالأمس، أن التصويت عليها سيجرى الخميس المقبل.
ووصف الكنيست المداولات التى ستُجرى بـ"التاريخية"، فى إشارة إلى أهمية المعاهدة التى لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا وساع النطاق.
وفى 15 سبتمبر الماضى، وقعت إسرائيل والإمارات، فى البيت الأبيض، معاهدة السلام بين البلدين، فى خطوة قوبلت بموجة ترحيب دولى وإقليمى.
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