المهندس أمين الناصر يفوز بشخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة العالمية لعام...

اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.
وسيتسلم الناصر الجائزة عقب ترشيحه من قبل نظرائه فـي قطـاع الطاقـة، حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس 2020م، الذي سيُعقد غداً باستخدام تقنية الفيديو، يتناول خلالها الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.
كما سيشارك الناصر في جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس أليكس شندلر، يتطرق عبرها إلى استراتيجيات الشركة المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.
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