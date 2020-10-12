الأردن يبقى على وزير المالية فى تشكيل الحكومة الجديدة

أكد مسؤولون فى الأردن، اليوم الإثنين، أن وزير المالية محمد العسعس سيبقى ضمن تشكيل الحكومة الجديدة التى ستؤدى اليمين الدستورية فى وقت لاحق من اليوم، فى تحرك يشير إلى التزام البلاد بتسريع إصلاحات اقتصادية ومالية مدعومة من صندوق النقد الدولى.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أجرى العسعس محادثات ناجحة فى مارس الماضى، أدت إلى الموافقة على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يعد مؤشرًا على الثقة فى جدول أعمال الإصلاح فى الأردن. يذكر أن العسعس الذى تلقى تعليمه فى هارفارد، نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التى خلفها وباء فيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

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