أبو الغيط يستقبل وزير خارجية العراق

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إن جلسةُ المباحثات تناولت مُجمل التطورات على الساحتين العربية والعراقية، إذ أكد أبو الغيط التقدير الكبير الذى يحمله للدور الذى يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربى المشترك ودعم الجامعة، مُثمنًا مواقف بغداد حيال عددٍ من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على أن الجامعة تقف إلى جوار الحكومة العراقية فى كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطنى، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول كذلك الاوضاع الإقليمية المختلفة وبالذات ما يشكل منها تهديدًا للعراق او دول عربية أخرى، إذ عبر الوزير العراقى من جانبه عن تقديره لمواقف الجامعة المساندة للعراق عمومًا وفى مواجهة الاعتداءات التركية على وجه الخصوص.

وذكر المصدر أن أبو الغيط شدد، خلال اللقاء، على أن الجامعة تُعبر عن مواقف جماعية عربية رافضة لكل هذه التدخلات الإقليمية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، بجميع صورها وأيًا كان مصدرها، وأيًا كانت القوى الإقليمية التى تُمارسها.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام استعرض مع الوزير العراقى مجمل التحديات التى تواجه العراق فى المرحلة الحالية، إذ اتفق الجانبان على أن العمق العربى لبغداد يظل دعمًا وسندًا، مؤكدًا أنه يتمنى أن تواصل الحكومة الحالية جهدها المشهود فى ضبط الأوضاع، واستعادة الاستقرار وتهيئة البلاد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط اصطحب الوزير العراقى فى جولة للاطلاع على أعمال البناء فى الملحق الجديد لمقر الأمانة العامة والذى يتواصل العمل من أجل إتمامه بمنحة من الحكومة العراقية.