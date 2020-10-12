”مسام” ينتزع 1.857 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020م من انتزاع 1,857 لغمًا، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و417 لغما مضادة للدبابات، و1,439 من الذخائر غير متفجرة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 191,054 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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