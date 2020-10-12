الحكومة الأردنية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الملك

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثانى، اليوم الإثنين، مع تكليفات بالإسراع فى الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولى.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى أداء الحكومة الجديدة لليمين فى وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردنى أسوأ انكماش منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وكلف العاهل الأردنى، الدبلوماسى المخضرم بشر الخصاونة، 51 عامًا، بتشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، فى وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبى من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والقيود التى فرضتها قوانين الطوارئ لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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