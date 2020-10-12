بسبب صورة.. العراق تعيد القائم بأعمالها فى موريتانيا إلى بغداد

كشف مصدر دبلوماسى فى العراق، اليوم الإثنين، عن توجيه صدر من وزير الخارجية العراقى بإعادة القائم بالأعمال العراقى فى موريتانيا حميد القدو إلى مركز الوزارة فى بغداد على خلفية صور نشرت له فى وسائل التواصل الاجتماعى.





وقال المصدر: "وزير الخارجية وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة فى وسائل التواصل الاجتماعى للقائم بالأعمال العراقى فى موريتانيا وإعادته إلى مركز الوزارة فى بغداد". وأثار مقطع فيديو ظهر خلاله القدو برفقة مطربة موريتانية فى أحد فنادق نواكشوط وهو يستقبل ضيوفه مرتديًا "جلابية"، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، عادين الموضوع بعيدًا عن الدبلوماسية تمامًا.

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