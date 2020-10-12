سلطنة عمان تبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في غضون ستة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه صدر أيضا قانون قضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، وأن قانون الضرائب في قانون القيمة المضافة سيفرض على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.

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