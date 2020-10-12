الإمارات توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح سبوتنيك الروسى

جاء ذلك فى بيان صدر عن الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، بحسب "روسيا اليوم"، والذى أشار أيضا إلى أن تجارب اللقاح الروسى تجرى بدعم من شركة Pure Health، أكبر مشغل للمختبرات فى الإمارات، وستشرف عليها دائرة الصحة بأبوظبى ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية. وذكر البيان أيضا أن شركة أبوظبى للخدمات الصحية هى التى ستقوم بإعداد المحاضر الطبية الخاصة بالتجارب.

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