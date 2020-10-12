السعودية تسجل أدنى معدل إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

وبحسب الوزارة، وصل إجمالى الإصابات إلى 339 ألفا و615 حالة، فيما تم تسجيل 509 حالات شفاء من الفيروس، كذلك تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.