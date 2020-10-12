أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية العراق المستجدات على الساحتين العربية والعراقية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين الأوضاع والمستجدات على الساحتين العربية والعراقية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن أبو الغيط أكد - خلال اللقاء الذي عقد اليوم /الاثنين/ بمقر الجامعة - تقديره الكبير للدور الذي يقوم به العراق على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجامعة، مُثمناً مواقف بغداد حيال عددٍ من القضايا العربية المهمة المطروحة على الساحة.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على أن الجامعة تقف إلى جوار الحكومة العراقية في كفاحها الجاد من أجل تعزيز سيادة العراق وصيانة وحدته وتكامل ترابه الوطني، والحفاظ على وحدة السلاح بيد الدولة.
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