ضابط يقتل قائده ويحاول الانتحار فى معسكر للجيش العراقى

قتل ضابط عراقى قائده فى مركز تدريب للجيش العراقى فى محافظة ديالى، ثم أطلق النار على نفسه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين.





ووفقًا لما نقله موقع "الحرة"، قالت وزارة الدفاع العراقية: "تطورت مشاجرة بين العقيد وائل خليل إبراهيم، وقائده العميد الركن عدنان خلف وكاع، أثناء عملهما فى مدرسة تدريب كركوش إلى استخدام السلاح، ثم أطلق العقيد النار على قائد المدرسة وقتله". وأضافت الوزارة أن العقيد، وهو يشغل منصب مساعد الضابط القتيل، أطلق بعدها النار على نفسه، ونُقل إلى المستشفى للعلاج من جروحه الخطيرة. ولم توضح الدفاع العراقية سبب الشجار بين الضابطين، إلا أنها أعلنت "إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث".

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