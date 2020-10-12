الإمارات : وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية وفاة واحدة و1064 إصابة جديدة بفيروس



سجلت وزارة الصحة الإماراتية وفاة واحدة و1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 446 وفاة و107293 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات. وأعلنت الوزارة فى بيان اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، عن شفاء 1271 حالة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 98555 شخصا.

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