الكويت : 6 وفيات و777 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلن الناطق الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، فى بيانه الصحفى اليومى لمستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتهم بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 664 حالة.
وأوضح السند، أن عدد الحالات التى تخضع للعناية المركزة بلغ 139 حالة، لافتًا فى الوقت ذاته إلى تسجيل 534 حالة شفاء من المصابين، ما يرفع إجملى حالات الشفاء فى البلاد إلى 103802 حالة.
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