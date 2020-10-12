وزير تونسى يكشف فساد النهضة الإخوانية: ضميرها مات ومتورطة فى تبييض الأموال

ووفقًا لما نقله موقع "ميدل إيست أونلاين"، اليوم الإثنين، قال الوزير محمد عبو، فى حوار مع قناة التاسعة الخاصة مساء أمس الأحد، إنه رفع قضايا تورطت فيها الحركة أغلبها متعلقة بالفساد"، متابعًا: "لو كانت هنالك إرادة حقيقية فى تونس لمكافحة الفساد لقُبض على المئات من قادة الحركة".

وقال عبو، وهو وزير الدولة السابق المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن "حركة النهضة "ضميرها مات إلى درجة استغلال مآسى الناس ومظالمهم، لتصفية حسابات سياسية ضيقة، وأن الشعب التونسى هو أكبر ضحية لتلك السياسات".

وأضاف عبو: "النهضة تريد رمى فشلها على الاخرين، وذلك فى محاولة استغلال غير مقبولة للمظالم فى هذا البلد".

وأشار محمد عبو، إلى تورط الحركة الإخوانية فى ملف تبييض الأموال عبر استغلال 4 قنوات تلفزية خاصة، وهى "حنبعل والزيتونة وام تونيزيا وتى ان ان"، موضحًا أن قادة فى النهضة أصبحوا مساهمين فى أسهم بعض تلك القنوات، وأن الأموال كانت تدخل لمقراتهم فى حقائب بالمخالفة للقانون.

وكان عبو أكد فى ندوة صحفية قبل مغادرته الوزارة والحكومة، تورط الحركة فى تبييض الأموال الأتية من الخارج عبر استغلال قنوات تليفزيونية، وهو ما دفع حركة النهضة إلى رفع قضيته ضده.

وقال محمد عبو، وهو حليف سابق للنهضة منذ حكومة الترويكا فى تونس فى عام 2011، ووالوزير والقيادى السابق فى حزب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى، إن قادة النهضة كانوا "مناضلين وتحولوا إلى منحرفين فى السنوات الاخيرة بسبب السلطة والمال".