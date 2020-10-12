الكويت تسلّم 3 متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى بمصر للإنتربول

سلّمت السلطات الأمنية الكويتية، ثلاثة مصريين مقيمين متهمين بالتحريض على إثارة الفوضى والدعوة للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منظمة الإنتربول الدولية. وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية؛ فإن المتهمين شنوا حملات مكثفة لتحريض المواطنين المصريين على خرق قانون التظاهر، وتنظيم تجمعات ضد النظام المصري. وأوضحت الصحيفة أن جهاز أمن الدولة الكويتي، شكّل فريق بحث استطاع تحديد الأشخاص وأماكنهم والقبض عليهم في محافظة الفروانية، وتم تسليمهم إلى الإنتربول فور انتهاء التحقيقات. وأكدت التنسيق عالي المستوى بين السلطات الأمنية المصرية والكويتية لتبادل المجرمين. اظهر المزيد

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