«مجلس الشورى» يوافق على نظام صندوق التنمية العقارية

أعلن مجلس الشورى، اليوم الاثنين، موافقته على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية.

كما وافق المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.