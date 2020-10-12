الأردن يسجل 16 وفاة و1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة الأردنية فى بيان صحفى بحسب وكالة الأنباء الأردنية : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و 1142 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 118 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6224 حالة، كما سُجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 207 حالات.

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