صاروخ يتجه نحو الأرض بعد ضياعه 54 عامًا في الفضاء

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اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ظهور صاروخ ضاع منها قبل 54 في الفضاء، وأن يتجه الآن نحو الأرض عائدًا من مدار الشمس.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن «ناسا» اكتشفت الشهر الماضي جسمًا غامض؟ا بحجم الحافلة، وظن العلماء وقتها أنه كويكب، إلا أنهم الآن يعتقدون أنه جزء من صاروخ دفع مكوكًا إلى القمر قبل نحو أكثر من نصف قرن.
وقال بول تشوداس، خبير الكويكبات في الوكالة للصحيفة: «أنا متحمس جدًا لهذا الأمر، فالعثور على المركبات الضائعة هواية بالنسبة لي، وقد كنت أفعل ذلك منذ سنوات».
وأضاف: «الجسم الذي يتجه نحو الأرض كان يدور حول الشمس، وهو أمر غير عادي بالنسبة لكويكب، كما أنه على مستوى الأرض ذاته، ويتجه نحونا بسرعة 1500 ميل في الساعة، وهي سرعة بطيئة نسبيا لكويكب».
وتابع: «أتوقع أن يمضي الجسم الغامض 4 أشهر في مدار الأرض اعتبارًا من منتصف نوفمبر، قبل أن ينطلق مرة أخرى نحو مداره حول الشمس في مارس المقبل»، ولفت: «أستبعد أن يصطدم بالأرض هذه المرة».
ويدعى الصاروخ المذكور بـ«سنتور»، وهو الذي دفع مكوك «سرفاير لاندر 2» الأمريكي إلى القمر في عام 1966؛ لينطلق وحيدًا في الفضاء بعد وصول المكوك إلى القمر.
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