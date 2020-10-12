مقتل 12 إرهابيًا فى عملية نوعية لجيش الصومال

وفى تصريحات لإذاعة "صوت الجيش" الحكومية، قال قائد اللواء 143 بالجيش الصومالى الرائد أحمد حسن سياد، إن عملية عسكرية نوعية جرت فى قرية نوناى غربى بريرى، أسفرت عن خسائر فادحة بصفوف المليشيات الإرهابية.
وأشار سياد إلى أنه من بين القتلى 3 قياديين و9 مسلحين إضافة لتدمير سجن سرى كان مسلحو الحركة يحتجزون رهائن بداخله، مضيفًا أن أحد القياديين يدعى أبو عبد الله مصطفى، أمين السجن الذى دمره الجيش أثناء العملية.
ولم يذكر القائد العسكرى الصومالى أسماء الاثنين الآخرين، مشيرًا إلى سقوط 9 عناصر من الشباب.
ويواصل الجيش الصومالى حملة عسكرية واسعة ضد حركة الشباب الإرهابية، فى مناطق تسيطر عليها جنوب ووسط البلاد، لتحرير مناطق استراتيجية.
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