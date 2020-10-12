رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد أولوية تحقيق السلام الشامل

وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الاثنين، أن البرهان التقى مع وفد الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية، بقيادة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، الذى سلمه نص اتفاق السلام الذى تم توقيعه فى الثالث من أكتوبر الجارى بجوبا، تمهيداً لبدء تنفيذه.

وقال قلواك، فى تصريح صحفى، "إن اللقاء يهدف للتشاور مع القيادة السودانية فى مجلسى السيادة والوزراء بشأن تنفيذ اتفاق السلام، وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها حسب بنود الاتفاق.

وأوضح أن اللقاء ناقش أيضا كيفية استئناف المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل فى جوبا تضم خبراء من السودان وشركاء السلام بشأن الإعداد والتحضير للمفاوضان.

وأضاف رئيس لجنة الوساطة أنه تم تجاوز كافة العقبات فيما يتعلق بالقضايا العالقة خلال اللقاء الذى تم بين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس "الحركة الشعبية - شمال" عبد العزيز الحلو مؤخراً بجوبا، والذى كسر الجمود فى تجاه استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحلو أكد التزامه بتحقيق السلام الشامل فى السودان.

وأعرب عن أمله فى أن يتم ذلك فى أقرب وقت ممكن، وهنأ الشعب السودانى بإنجاز اتفاق السلام.