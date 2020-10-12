لبنان يعلن أسماء وفده لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

وفى بيان لها، اليوم الإثنين، قالت الرئاسة اللبنانية إن وفد التفاوض سيرأسه العميد الركن الطيار بسام ياسين، وسيضم العقيد الركن البحرى مازن بصبوص، ووسام شباط عضو هيئة إدارة قطاع البترول فى لبنان، إلى جانب الخبير فى الشؤون البحرية نجيب مسيحى.

وأوضح مصدر فى الحكومة اللبنانية أن الجانبان سيعقدان محادثات غير مباشرة بتنسيق من الأمم المتحدة على قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية المتنازع عليها بين البلدين، فى 14 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات فى مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل"، فى الناقورة بجنوب لبنان تحت رعاية منسق الأمم المتحدة.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى أوضح فى بداية الشهر الجارى أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى سيجريها الجيش اللبنانى تحت إشراف الرئيس عون.

وتعد لبنان وإسرائيل فى حرب بشكل رسمى، حيث تقع الاشتباكات على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلى وجماعة حزب الله بشكل متكرر. ويتركز خلاف البلدين حول أساليب ترسيم الحدود البحرية على مساحة تبلغ حوالى 856 كيلومترًا مربعًا من المياه.