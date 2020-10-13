حسن الراهب يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

أعلن حسن الراهب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اعتزاله اللعب رسميًّا بعد مسيرة طويلة استمرت لـ18 عامًا؛ ولعب في صفوف 5 أندية.

وكشف حسن الراهب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين عن اعتزاله لعب كرة القدم، مشيرًا إلى أنه سيتجه إلى الإدارة الرياضية.

وقال نجم نادي النصر السابق: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمد لله من قبل ومن بعد، بعد مسيرة دامت حول 18 عامًا أعلن للجمهور الكريم وللمحبين اعتزالي كرة القدم كلاعب”.

وتابع في تغريدة أخرى: “شكرًا لجمهور الشمس الوفي فكلمات الشكر لا تفيكم حقكم، فقد كنتم السند لي والرقم الصعب لنادي النصر وأتمنى لكم مزيد من البطولات والإنجازات، وشكر خاص للأمير فيصل بن تركي و إدارته على ما قدموه من وقفات معي بشكل خاص”.

وأنهى الراهب تغريداته عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “مرحلة انتهت بكل ما فيها، وتبدأ مرحلة جديدة.. وسيكون الاتجاه بإذن الله تعالى إلى مجال الإدارة الرياضية”.

وبدأ الراهب مسيرته في صفوف الخليج خلال الفترة من 2003 وحتى 2006، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي وتألق معه حتى عام 2011، ومنه إلى نجران لمدة موسم، ووقع بعد ذلك لنادي النصر، واختتم مسيرته بقميص الشباب.

وتوج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بـ3 ألقاب محلية، وهي؛ بطولة الدوري السعودي للمحترفين عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد في عام 2014.