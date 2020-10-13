‫‬ أمن الطرق: لن يسمح بدخول المعتمرين إلا بتصريح للعمرة

كشف قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة العميد عبدالعزيز الحماد أنه لن يسمح بدخول المعتمرين للعاصمة المقدسة بدون تصريح لأداء العمرة .
وقال الحماد : من يرغب العمرة لابد أن يحصل على تصريح من تطبيق “اعتمرنا” غير ذلك لن يسمح بمرور أي شخص قاصد العمرة دون أن يكون معه تصريح ، وسوف يتم التأكد من التصريح بمطابقته مع تطبيق اعتمرنا ومع هويته، كما لن يسمح بدخول المعتمر في غير الوقت المحدد له ، حتى وإن كان لديه تصريح .
وأضاف الحماد : لابد أن ينتبه المعتمر أن التصاريح الصادرة من تطبيق اعتمرنا ، لها وقت محدد لدخول المسجد الحرام ، ولن يسمح بالتوجه للعاصمة المقدسة إلا في الوقت المحدد ، حيث لا يمكن أن يسبق المعتمر وقته المحدد ، كأن يأتي بيوم قبله ، وفي هذه الحالة سوف يعاد ولايمكن من الدخول إلا في الوقت المحدد له .
وبين الحماد أن مهام المراكز الخمسة هي التأكد من التصاريح ، إضافة إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ” كورونا ” وتطبيق النظام الصادر من وزارة الداخلية ووزارة الصحة .
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