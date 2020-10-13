النواب الليبى ينفى سفر عقيلة صالح إلى تركيا

نفى المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب فتحى المريمى، الخبر المتداول حول سفر رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى إلى تركيا.



نفى المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب فتحى المريمى، الخبر المتداول حول سفر رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى إلى تركيا. وأكد "المريمى"، فى بيان، الثلاثاء، أن هذه الأنباء أخبار كاذبة وغير صحيحة.

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