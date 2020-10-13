زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب ولاية القضارف السودانية

وأعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية فى السودان، أن إحدى محطات الرصد الزلزالى التابع لها "محطة جبل أولياء" رصدت اليوم الإثنين، فى تمام الساعة "03:54:1" بالتوقيت المحلى، هزة أرضية بولاية القضارف، حيث سجلت المحطة والتى تبعد عن مركز الهزة بحوالى 342 كيلو مترا والتى بلغت شدتها 4.4 درجة بمقياس ريختر بعمق 10 كيلو متر.

وذكرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية اليوم الاثنين فى بيان نقلًا عن شهود العيان أكدوا أن المناطق المتاثرة بالهزة هى نفس المناطق التى تعرضت لهزات سابقة، بالإضافة إلى بعض المناطق الجديدة.

وعزا البيان الأمر لشدة الهزة التى تعد أكبر من سابقاتها مضيفًا أن إفادة سكان المنطقة التى وقعت فيها الهزة أكدت وجود هزة أخرى فى ذات المنطقة فى أربعينات القرن الماضى والتى حدثت بقوة مشابهة الحالية.