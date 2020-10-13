السياحة تزهر في ربيع رؤية 2030

المملكة العربية السعودية وطن مترامي الأطراف ومساحاته شاسعة يحمل بين طياته كل مقومات النماء والاستثمار والازدهار.

فمن خلال رؤية 2030 -والتي تهدف لأن يكون الوطن نموذجًا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة- كان من ضمن أهدافها النهوض بالسياحة، والتي تمثل نقلة نوعية لاقتصاد المملكة وتطورها، والعمل على إخراج مكامن قوة وقدرات الوطن، وإبراز بدائل النفط في المملكة ، لذلك يأتي جانب السياحة من أهم الجوانب التي قد تساهم كثيرا في تدوير عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة ، وتحقيق أحلام وطموحات الوطن والمواطن من خلال اقتصاد وطني مزدهر.

وتعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق أهداف هذه الرؤية وتذليل الصعوبات، جاء ذلك من خلال رفع مساهمة السياحة في الاقتصاد من 5% إلى 18٪؜؛ مما ساهم في إيجاد فرص وظيفية في القطاع السياحي، وتحقيق السعودة، والقضاء على مشكلة البطالة قدر المستطاع.

الجهود الكبيرة التي تُبذل يدعمها التحول الرقمي، والذي يعمل على تطوير المواقع السياحية والمدن الترفيهية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار، وتشغيل المواقع السياحية. وتوعية الناس به؛ عملُ الإعلاميين ، كل في مكانه ؛ للمساهمة في إبراز جمال هذة المواقع ، وجهود الدولة في ذلك ، ومن الأهداف أيضًا: العمل على تطوير فعاليات المهرجانات الجاذبة لمختلف فئات المجتمع -والتي ساهمت في استقطاب العائد المالي داخل الوطن وقدمت خدمة الترفيه للمواطن والمقيم- وإيجاد أماكن ترفيه لم تكن موجودة من قبل.

جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، الشاب الطموح: جعلت السياحة في المملكة مسجلة على خارطة السياحة العالمية، ففرضت عروس البحر الأحمر (جدة)، المدينة التاريخية، نفسها فأدخلت إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للعلوم والترفيه والثقافة في عام 2014، ولا ننسى مدينة الكرم، وعبير الجود، (حائل) العذوبة، التي أكملت عقد التميز السياحي السعودي، لتضاف إلى القائمة العالمية.

السياحة في المملكة لها طابع مميز وفريد في مدنها التي تجمُل كل منها بخصائصها الطبيعية والمناخية؛ فتجذب السياح إليها.

المملكة وطن حباه الله بكل مقومات الحياة الجميلة، والتي تساهم في نهوض الاقتصاد؛ لتصل إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى؛ لذلك جاءت الرؤيا لتحلق بالوطن والمواطن عاليًا، في ظل حكومة ملك الحزم والعزم، وحنكة وذكاء أمير الشعب، ولي العهد -حفظهما الله كليهما-.

لنكن يدًا بيد للنهوض بالوطن الغالي على مستوى الأفراد والقطاعين العام والخاص لنصل إلى رؤية 2030.

بقلم حياة القصيري