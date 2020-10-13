اليمن يطالب بموقف دولى تجاه انتهاكات الحوثيين بحق الفرق الصحية

طالب وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور ناصر باعوم، بموقف دولى موحد تجاه الجرائم والمضايقات التى تمارسها ميليشيا الحوثى الإرهابية بحق المنظمات والفرق الصحية فى المحافظات غير المحررة.





ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تطرق وزير الصحة اليمنى خلال مشاركته فى اجتماع الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذى عقد اليوم، إلى انتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق قطاع الصحة وما تسببت به من ظهور حالات شلل الأطفال فى محافظات صعدة وحجة اليمنيتين وغيرها، بسبب منعها لفرق التطعيم والتحصين من أداء مهامها إلى جانب عرقلتها للمساعدات الإقليمية والدولية لمكافحة كورونا.

وقال الوزير "باعوم" إن الحكومة اليمنية تسخّر كافة الجهود المتاحة فى دعم القطاع الصحى وتسعى بالتنسيق مع المانحين والشركاء الإقليمين والدوليين إلى تقديم مزيد من الدعم لليمن فى هذه المرحلة، مشددًا فى الوقت نفسه على أهمية تكاتف كافة الجهود الدولية فى دعم الحكومة اليمنية ومساندتها فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.