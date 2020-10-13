الرئيس السوري بشار الأسد يزور قرية بللوران

زار الرئيس السوري بشار الأسد بعض المناطق التي شهدت حرائق غير مسبوقة في البلاد، وطالت أراض زراعية وحرجية في ثلاث محافظات.
وكانت البلاد شهدت حرائق متزامنة اندلعت في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص، فجر يوم الجمعة الماضي.
ولم تصدر أي بيانات رسمية حول الخسائر، وهو ما يرتقب أن تصدره وزارة الزراعة يوم الخميس القادم، بعد انتهاء عمل لجان حصر الأضرار.
وحسب آخر تصريح لوزير الزراعة حسان قطانا فقد نشب 171 حريقا في المحافظات الثلاث.
وأدت تلك الحرائق إلى ثلاث وفيات، اثنتان منها نتيجة الحروق وواحدة نتيجة الاختناق بالدخان.
أما بالنسبة للمساحات المحترقة فقد أعلن قطنا أن الضرر الأكبر حدث يوم الجمعة واحترق 600 هكتار في يوم واحد.
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