الأحوال تكشف عن 3 خطوات للحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أمس (الإثنين)، عن 3 خطوات للحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة، مشيرةً إلى أنها كانت تستغرق سابقاً من 3 إلى 4 ساعات.

وأوضحت الأحوال أن المواطن في السابق كان يزور القطاع الراغب في الحصول على بياناته، ثم يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه إلى الأحوال للحصول على شريحة البيانات، وبعدها يزور المواطن مكتب الأحوال ويزودهم بالخطاب، ومن ثم يعود المواطن للقطاع لاستلام شريحة البيانات.

وأضافت أن العملية حالياً تستغرق دقيقة واحدة، حيث يدخل المواطن على حسابه بمنصة “أبشر”، وبعدها الدخول على خدمة بياناتي وتفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.