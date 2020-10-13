الجوازات : قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين

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أكدت المديرية العامة للجوازات أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين.
وجاء ذلك بعد تلقى حساب الجوازات تساءل من أحد المتابعين تضمن: ” هل عمل خرج ولم يعد للمرافقين المتواجدين خارج المملكة بتأشيرة خروج وعوده منتهيه في ٩/٣٠ … هل يكون هناك مشكلة اذا تم عمل استقدام او زيارة مره اخري او بلوك ٣ سنوات كما نسمع علي مواقع التواصل.
وأجابت الجوازات مع الاستفسار قاذلة:” قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين”.
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