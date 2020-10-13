الجوازات : قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين

أكدت المديرية العامة للجوازات أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين.

وجاء ذلك بعد تلقى حساب الجوازات تساءل من أحد المتابعين تضمن: ” هل عمل خرج ولم يعد للمرافقين المتواجدين خارج المملكة بتأشيرة خروج وعوده منتهيه في ٩/٣٠ … هل يكون هناك مشكلة اذا تم عمل استقدام او زيارة مره اخري او بلوك ٣ سنوات كما نسمع علي مواقع التواصل.

‏‎وأجابت الجوازات مع الاستفسار قاذلة:” قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين”.