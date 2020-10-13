وزير خارجية الصين يتعهد بدعم قضية خزان صافر اليمنى فى مجلس الأمن

جاء ذلك فى رسالة وزير الخارجية الصينى، إللى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى رئيس البرلمان العربى، أبدى فيها تفهم جمهورية الصين الشعبية للوضع الخطير الذى وصل إليه خزان صافر فى الجمهورية اليمنية وأن الصين

وذكر البرلمان العربى، فى بيان، الثلاثاء، أن رسالة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، جاءت رداً على البرقية العاجلة التى أرسلها رئيس البرلمان العربى وتضمنت نداء رئيس البرلمان العربى للمجتمع الدولى بتاريخ 25 سبتمبر 2020 م، بشأن الوضع شديد الخطورة الذى وصل إليه خزان النفط العائم "صافر" قُبالة ميناء رأس عيسى فى مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذى لم يخضع للصيانة منذ خمس سنوات.

وحذر رئيس البرلمان العربى، من خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذى سيؤدى إلى غرق أو انفجار الخزان ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديدا خطيراً للأمن والسلامة البيئية فى الدول المُطلة على البحر الأحمر.

كما طلب رئيس البرلمان العربى من جمهورية الصين الشعبية التحرك فى مجلس الأمن الدولى باعتبارها عضوا دائما فى المجلس لإلزام ميليشيا الحوثى الانقلابية بالسماح فورا بوصول الفريق الفنى الأممى لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل وقوع الكارثة.

وقال "السلمى"، إن البرلمان العربى سيتابع مع المجتمع الدولى تطورات الموقف من إجراء عمليات التقييم والصيانة للخزان لتفادى وقوع الكارثة، محملاً ميليشيا الحوثى الانقلابية المسؤولية الكاملة والتبعات المترتبة على منع الفريق الأممى من إجراء عمليات الصيانة للخزان.