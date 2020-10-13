العراق يفكك عبوة ناسفة وسط بغداد

قال مصدر في الشرطة العراقية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" إن قوة من خبراء المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من ساحة 52 ضمن منطقة الكرادة، مؤكدا أنه لم تحدث أية خسائر أو إصابات جراء تفكيك العبوة الناسفة.
وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت انفجارا استهدف أحد متاجر بيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بينما لم تفصح المصادر عن وقوع خسائر بشرية، ولكنها أكدت وقوع أضرار مادية.
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