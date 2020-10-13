اعتقال أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي فى العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ”مطلوب“ بتهمة الانتماء لداعش، وكان أحد معاوني القيادي السابق في تنظيم القاعدة، أبو مصعب الزرقاوي.

وقالت الوزارة في بيان إن ”مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد معاوني أبو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد“.

وأوضحت أن ”عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص، ونصب كمين محكم له بعد متابعته من محافظة ديالى والإطاحة به في محافظة بغداد، كما أنه مطلوب لانتمائه لداعش، حيث عمل بما يسمى مفارز الاغتيالات في ولاية ديالى“.

وتابعت: ”من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بانتمائه لداعش، وأنه اشترك بعدة عمليات مع القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات، وتهجير المواطنين في ناحية هبهب في ديالى بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير“.